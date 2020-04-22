افتتاح مكتب للمصرف العقاري في سلحب بريف حماة

حماة-سانا

افتتح المصرف العقاري اليوم مكتباً له في سلحب بريف حماة لتقديم مختلف الخدمات المصرفية للمتعاملين معه.

وفي تصريح لمراسل سانا أشار مدير فرع المصرف العقاري بحماة ادمون حنا إلى أن مكتب سلحب الذي تم إحداثه وإطلاق العمل به اليوم يقدم حزمة من الخدمات للمتعاملين مثل سحب وإيداع الأموال وتسديد أقساط القروض وتحريك الحساب والاستعلام عنه وتسليم بطاقات الصراف للموطنين رواتبهم لدى العقاري.

وبين حنا أن فرع العقاري في حماة تمكن من تأمين الربط الشبكي لمكتب سلحب مع الإدارة العامة للمصرف العقاري مبيناً أن هذا المكتب هو الرابع بعد مكاتب المصرف التي افتتحت سابقاً في سلمية ومصياف والسقيلبية.

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