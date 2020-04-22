التعليم العالي تصدر إعلاناً خاصاً لاستقطاب أبحاث علمية تتعلق بفيروس كورونا وتقديم الدعم المالي لها

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم إعلاناً خاصاً لاستقطاب أبحاث علمية تتعلق بفيروس كورونا (كوفيد 19) من الجامعات الحكومية والخاصة والمراكز والهيئات البحثية السورية ليتم تقديم الدعم المالي لها من صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني لعام 2020.

وبينت الوزارة في إعلان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه سيتم قبول طلبات الدعم المالي لدى مديرية البحث العلمي في الإدارة المركزية لغاية 4-5-2020 موضحة أن مشروع البحث يقدم وفق استمارة معدة خصيصاً لذلك.

وفي تصريح لـ سانا لفتت الدكتورة سحر الفاهوم معاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي إلى أهمية استقطاب مشاريع الأبحاث التي تدعم أولويات الدولة وتوجهاتها في هذه المرحلة ولا سيما الأبحاث المتعلقة بتطور فيروس كورونا وتأثيراته وإيجاد لقاح وعلاج للفيروس وبالتجهيزات الطبية اللازمة للوقاية ومراقبة المريض المصاب بالفيروس إضافة إلى أثر الفيروس على كافة مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

وأشارت إلى آلية تقديم طلبات الدعم المالي ومدة تنفيذ المشروع البحثي المعتمد للتمويل المحددة بستة أشهر مبينة أنه يمكن للباحثين الاستفادة من البنى التحتية العلمية المتوفرة لدى المراكز والهيئات البحثية الأخرى في حدود الإمكانات المتوفرة.

ووفق الفاهوم ستقوم اللجنة العلمية المرجعية لصندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني بعقد ندوة علمية مشتركة لعرض النتائج التي توصل إليها الباحثون وستطبق الأنظمة المرعية على براءات الاختراع والاكتشافات العلمية وحقوق الملكية الفكرية الناتجة عن المشاريع ويمنح الباحثون مكافأة مالية عند النشر في مجلات علمية محكمة ومعتمدة (داخلية أو خارجية).

هيلانه الهندي

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency