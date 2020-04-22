إصابتان جراء اعتداء لقوات الاحتلال جنوب القدس المحتلة

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطينيان اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهما خلال اقتحامها بلدة السواحرة جنوب شرق القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة شاب بجروح وآخر بالاختناق.

واستشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم قرب قرية السواحرة.

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