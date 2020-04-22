إقبال على تربية الأغنام في السويداء.. وارتفاع أسعار الأعلاف أبرز الصعوبات

السويداء-سانا

يؤدي قطاع الثروة الحيوانية في السويداء دورا مهما في تأمين الاحتياج الغذائي للمواطنين و تحقيق فرص عمل للعديد من أبناء المحافظة بالرغم من الصعوبات التي تواجه العاملين فيه.

وبين مدير الزراعة المهندس أيهم حامد ان إجمالي أعداد الثروة الحيوانية وفق آخر الإحصائيات للموسم الماضي بلغ 440581 راسا انتجت 49964 طنا من الحليب و2558 طنا من اللحوم وتوزعت أعداد هذه الثروة على 10988 رأسا من الأبقار و 350330 من الأغنام و 79263 رأسا من الماعز.

ولفت حامد إلى أن الوضع الصحي للقطيع جيد ولا توجد أمراض سارية أو معدية نتيجة المتابعة الدائمة لها والقيام باللقاحات الوقائية الآمنة والمجانية ضد كل الأمراض السارية من قبل الفنيين والبيطريين المتواجدين في دائرة الصحة الحيوانية والمراكز البيطرية والوحدات الإرشادية وذلك حسب البرنامج الزمني المعتمد من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

وأشار حامد إلى وجود إقبال لدى المربين في الآونة الأخيرة باتجاه الحيازات الصغيرة من الأغنام كونها تحقق مصدر دخل يومي عبر بيع الحليب ومشتقاته اضافة إلى حدوث ولادات مبكرة ونسبة توائم لا بأس بها في الأغنام هذا العام نتيجة المراعي الجيدة والوفيرة ما انعكس إيجابا على صحة القطيع وتحقيق إنتاجية عالية من الحليب.

من جهته بين رئيس دائرة الصحة الحيوانية بالمديرية الطبيب البيطري كميل مرشد أن هناك صعوبات تواجه قطاع الثروة الحيوانية تتمثل بارتفاع أسعار الأعلاف بشكل كبير حيث يصل ثمن الكيس الواحد وزن 50 كيلوغراما إلى 14 ألف ليرة اضافة لارتفاع أسعار الادوية البيطرية وأثمان الابقار التي وصلت إلى 3 ملايين للرأس الواحد والأغنام إلى 300 ألف ليرة للرأس الواحد داعيا إلى إدخال زراعة الذرة الصفراء ضمن خطط زراعة المحاصيل العلفية واعتبار المحاصيل العلفية محاصيل استراتيجية و العمل لإعادة تأمين بعض الأدوية البيطرية المجانية من قبل وزارة الزراعة كمضادات الطفيليات.

وأشار ثائر جبور مربي الأغنام والأبقار من منطقة صلخد إلى غلاء كبير بأسعار الأعلاف حيث يصل سعر كيلو الذرة إلى 400 ليرة والصويا إلى 800 ليرة إضافة لارتفاع أجور اليد العاملة بهذا المجال وقلتها مقترحا إحداث معامل للأجبان والألبان والأعلاف بالمحافظة.

ولفت هاني سليمان الطويل صاحب مزرعة لتربية الابقار في شهبا إلى وجود صعوبات تواجهه تتعلق بارتفاع أسعار المحروقات لتصنيع الحليب ومنتجاته إضافة لعدم تخديم المزارع بالكهرباء.

عمر الطويل

نشرة سانا الاقتصادية