أكثر من 95 بالمئة نسبة تنفيذ الخطة الزراعية بمنطقة الغاب

حماة-سانا

تعد منطقة الغاب سلة سورية الغذائية لما لها من دور مهم في إنتاج مختلف أنواع المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية منها حيث وصلت نسبة تنفيذ الخطة الزراعية فيها إلى أكثر من 95 بالمئة وفق الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب.

وقال مدير الهيئة المهندس اوفى وسوف في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية إن الهيئة تعمل على ضمان تنفيذ الخطة الزراعية المقررة بالشكل الأمثل كما تعمل على زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته عبر تأمين الخدمات اللازمة والمستلزمات الضرورية وتطبيق التقانات الحديثة لتطوير العمل الزراعي وحماية الموارد الطبيعية مشيرا إلى تشجيع الفلاحين على التحول للري الحديث والاستثمار الأمثل للموارد المائية المتوافرة اضافة إلى تنمية وتطوير المجتمع المحلي في منطقة الغاب بالتعاون مع كل الجهات المعنية.

ولفت وسوف إلى أن الخطة الزراعية للموسم الحالي تضمنت زراعة 76289 هكتارا في جميع أراضي منطقة الغاب تم تنفيذ أكثر من 95 بالمئة منها تضمنت القمح والبطاطا والنباتات الطبية والعطرية والبقوليات والمحاصيل العلفية.

من جانبه بين مدير الثروة النباتية في الهيئة المهندس وفيق زروف أن خصوبة أراضي المنطقة أدت لتنوع واضح في المحاصيل المزروعة فيها ما أسهم بشكل فاعل في تأمين جزء كبير من حاجة السوق المحلية مشيرا إلى أن المساحة المزروعة بالقمح بلغت نحو 50 ألف هكتار وتمت زراعة 3500 هكتار بالنباتات الطبية والعطرية و1200 هكتار بالبطاطا الربيعية فيما بلغت المساحات المزروعة بالخضار الشتوية والصيفية 3000 هكتار إضافة لزراعة 2800 هكتار بالبقوليات الغذائية و نحو 1300 هكتار بالتبغ و1100 هكتار محاصيل علفية و 2500 هكتار محاصيل زيتية.

وأشار زروف إلى وجود عدة صعوبات تعترض عمل فلاحي منطقة الغاب أبرزها ارتفاع تكاليف ومستلزمات الإنتاج من بذار وسماد وأيد عاملة وعدم وجود جهة ضامنة لتسويق بعض المحاصيل مثل النباتات الطبية والعطرية والبقوليات ما يجعلها خاضعة لمبدأ العرض والطلب وتحكم التجار.

سالم حسين

نشرة سانا الاقتصادية