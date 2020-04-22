انخفاض أسعار الذهب

لندن-سانا

انخفضت أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم في حين غطت قوة الدولار والتهافت على السيولة عقب الانهيار التاريخي للعقود الآجلة للخام الأمريكي على الدعم من خلال مشتريات للمعدن الأصفر كملاذ آمن.

وذكرت رويترز أن الذهب نزل في التعاملات الفورية 2ر0 بالمئة إلى 35ر1682 دولارا للأوقية الأونصة بعدما لامس أقل مستوى في أسبوعين كما هبط في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة واحدا بالمئة إلى 10ر1704 دولارات للأوقية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى ارتفع البلاديوم 6ر2 بالمئة إلى 57ر1972 دولارا للأوقية بعدما لامس أقل مستوى في نحو شهر في الجلسة السابقة.

وكسب البلاتين 4ر0 بالمئة إلى 29ر749 دولارا للأوقية بينما فقدت الفضة8ر0 بالمئة إلى 80ر14 دولارا.

وبالنسبة لسوق الأسهم الأوروبية فقد صعد مؤشر (ستوكس600) 8ر0 بالمئة بعد أن هبط ما يزيد على 3 بالمئة أمس عقب انهيار أسعار النفط.

وربحت الأسهم الإيطالية 9ر0 بالمئة على خلفية تصريح رئيس الوزراء جوزيبي كونتي بأن بلاده قد تبدأ في تخفيف أوامر صارمة بالبقاء في المنازل بسبب فيروس كورونا اعتبارا من الرابع من أيار في حين ما زال مؤشر ستوكس600 منخفضا 24 بالمئة عن مستواه القياسي المرتفع المسجل في شباط الماضي.

وانخفض سهم كيرنج المالكة لجوتشي 3ر6 بالمئة فيما ارتفع سهم روش هولدينغ 1ر2 بالمئة بعد أن أكدت شركة صناعة الأدوية السويسرية توقعاتها للمبيعات والأرباح في 2020 في ظل ارتفاع الطلب على اختبارها الجديد لمرض كوفيد19.