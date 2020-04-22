السويداء.. الالتزام بمسافات الأمان أمام الصرافات

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
غروسبيتش: إصرار الدول الغربية على استمرار إجراءاتها القسرية ضد سورية جريمة
2020-04-22
لافروف يبحث هاتفياً مع نظيره الأردني الوضع في سورية والمنطقة
2020-04-21
منظمة السلام الهنغارية تدين الإجراءات الاقتصادية القسرية على سورية
2020-04-21
الرئيسان بوتين وروحاني: ضرورة الاستمرار في المشاورات حول عملية أستانا بشأن سورية
2020-04-21
بوتين يبحث هاتفياً مع رئيس النظام التركي الأوضاع في سورية
2020-04-21
روسيان يطالبان برفع الإجراءات القسرية الغربية الجائرة عن سورية-فيديو
2020-04-21
لبنانيون: رفع الإجراءات الاقتصادية الغربية المفروضة على سورية
2020-04-21
محليات
وزارة الخارجية والمغتربين تستأنف العمل بالمكتب القنصلي في طرطوس
2020-04-22
الحرارة إلى انخفاض والجو سديمي بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام
2020-04-22
إصابة أربعة أشخاص من عائلة واحدة بانفجار نتيجة تسرب الغاز في منزلهم بدمشق
2020-04-21
القاضي الشرعي الأول بدمشق: المحكمة الشرعية هي المرجع في رؤية هلال شهر رمضان المبارك
2020-04-21
انتهاء فترة السماح بالتنقل بين المحافظات والريف والمدينة
2020-04-21
السيطرة على حريق نشب في محطة وقود بحمص
2020-04-21
حملات واسعة قام بها الإعلام للتوعية بفيروس كورونا.. لمن وصلت؟
2020-04-21
رياضة
برشلونة يبيع اسم ملعبه لجمع الأموال لمحاربة فيروس كورونا
2020-04-22
اليويفا يحث بطولات الدوري المحلية على استكمال الموسم الحالي
2020-04-21
أندية الدوري الإيطالي توافق بالإجماع على استكمال الموسم
2020-04-21
معلا: صالة الفيحاء ستستضيف مباريات دولية واستقلالية مالية لاتحاد كرة السلة
2020-04-21
لاعبة منتخب سورية لكرة الطاولة هند ظاظا تنهي معسكرها الأول استعداداً للاستحقاقات القادمة
2020-04-21
يويفا: أوروبا جاهزة لاستكمال البطولات الكروية خلف أبواب موصدة
2020-04-20
أرسنال يخفض رواتب لاعبيه وأفراد الجهاز الفني بنسبة 5ر12 بالمئة
2020-04-20
اقتصاد
إقبال على تربية الأغنام في السويداء.. وارتفاع أسعار الأعلاف أبرز الصعوبات
2020-04-22
أكثر من 95 بالمئة نسبة تنفيذ الخطة الزراعية بمنطقة الغاب
2020-04-22
انخفاض أسعار الذهب
2020-04-22
أسعار النفط تواصل تراجعها وخام برنت ينخفض إلى أدنى مستوى منذ 1999
2020-04-22
الأسهم الأوروبية تهبط إثر انهيار أسعار النفط ومخاوف كورونا
2020-04-21
السورية للتجارة: استجرار وشراء الخضار والفواكه من الفلاحين مباشرة وطرحها في الصالات بسعر التكلفة
2020-04-21
الأسهم الأمريكية تفتح على انخفاض مع انهيار أسعار النفط
2020-04-21
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الشريط الأخباري
غروسبيتش: إصرار الدول الغربية على استمرار إجراءاتها القسرية ضد سورية جريمة
وزير الصحة: شفاء حالة جديدة من فيروس كورونا.. جميع الإصابات المسجلة حتى الآن في دمشق وريفها
وزارة الصحة: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سورية
السويداء.. الالتزام بمسافات الأمان أمام الصرافات
2020-04-22
تصوير: راغدة جمال
السويداء.. الالتزام بمسافات الأمان أمام الصرافات
2020-04-22
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