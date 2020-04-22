روسيا تسجل أكثر من خمسة آلاف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

عواصم-سانا

أعلن المقر الخاص بعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا عن تسجيل 5236 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المقر في تقريره اليومي إن 2548 حالة من الإصابات الجديدة سجلت في العاصمة موسكو و631 إصابة أخرى في مقاطعة موسكو و294 إصابة في بطرسبورغ مشيرا إلى أنه تم تسجيل 57 حالة وفاة و547 حالة شفاء مؤكدة خلال الليلة الماضية في عموم روسيا.

وأشار التقرير إلى أن الحصيلة الإجمالية لعدد الإصابات في روسيا بفيروس كورونا بلغت حتى اليوم 57999 إصابة موزعة على 85 منطقة وإقليما روسيا بينما بلغ عدد الوفيات 513 حالة وفاة وعدد الذين تعافوا من الوباء كليا 4420 شخصا.

وفي باكستان أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 14 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 206 حالات كما سجلت 535 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9728 حالة.

وفي كابول أعلنت وزارة الصحة الأفغانية اليوم تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1143 حالة.

وفي اليابان ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم أنه تم تسجيل ثماني حالات إصابة بكورونا في دار لرعاية الأطفال الرضع والصغار الأيتام في العاصمة طوكيو.

كما أعلنت وزارة الصحة المكسيكية اليوم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 9501 حالة والوفيات إلى 857.

وفي سلطنة عمان أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1614 حالة فيما أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 17 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 901 حالة.