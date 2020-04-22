تسجيل 28 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في موسكو

موسكو- سانا

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم تسجيل 28 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو قوله “إن عدد المتوفين بالمرض ارتفع اليوم بواقع 28 حالة جديدة” مشيراً إلى أن المرضى كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي وتم تشخيص إصابتهم بالداء.

وذكر مركز العمليات أن الحصيلة العامة للمتوفين جراء المرض في موسكو بلغت حتى الآن 261 حالة.

وكانت اللجنة الروسية لمكافحة تفشى فيروس كورونا أعلنت في وقت سابق تسجيل 5642 إصابة جديدة بالفيروس بينها 3083 في موسكو وحدها لتصل حصيلة المصابين في مختلف أنحاء روسيا إلى 52763 إصابة.