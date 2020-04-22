ولاية نيوجيرسي الأمريكية تسجل أعلى قفزة في عدد وفيات كورونا خلال يوم واحد

نيوجيرسي-سانا

سجلت ولاية نيوجيرسي الأمريكية 379 حالة وفاة جديدة اليوم جراء الإصابة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات فيها إلى 4753 حالة وفاة لتحتل بذلك المركز الثاني بعد ولاية نيويورك.

وأوضح حاكم الولاية فيل مورفي في تصريحات اوردتها شبكة يو اس نيوز أن الولاية لا تزال على بعد أسابيع على الأقل من إجراءات تخفيف إجراءات العزل وتخفيف القيود.

ويأتي التقرير المحبط بعد أيام من الاتجاه النزولي في عدد الوفيات ووسط علامات على تباطؤ انتشار المرض حيث أظهرت البيانات أن الزيادة اليومية لحالات الإصابة بالفيروس التاجي الجديد ظل ثابتاً خلال الأسبوعين الماضيين دون أن يسجل تراجعاً.

وتجاوز العدد الإجمالي للوفيات المؤكدة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة اليوم حاجز الـ45 ألف حالة حيث أظهرت البيانات الرسمية 813758 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بينها 45024 وفاة ما يعادل نحو 5ر5 بالمئة من حصيلة الحالات.

وشهد العدد الإجمالي للمتوفين ارتفاعاً بواقع 2510 حالات على الأقل مقارنة بالإحصائية الأخيرة حسب معطيات مراكز مكافحة الأمراض والمؤسسات الطبية المعنية.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالمياً من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة جراء عدوى كورونا.

وتأتي إيطاليا في المركز الثاني من حيث عدد المتوفين بـ 24648 حالة بينما تحتل المرتبة الثالثة من حيث الإصابات بـ 183957 وتحتل إسبانيا الموقع الثالث من حيث الوفيات الناجمة عن الفيروس بـ 21282 وتأتي في المرتبة الثانية من حيث الإصابات بـ 204178 حالة.