الصحة الفرنسية: كورونا لا يزال مستفحلاً وعدد الوفيات يقترب من 21 ألفاً

باريس- سانا

أكدت السلطات الصحية الفرنسية أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد يقترب من 21 ألفاً.

ونقلت رويترز عن جيروم سالومون مدير هيئة الصحة العامة الفرنسية قوله في إفادة صحفية إن الوباء لا يزال مستفحلاً.

وأشار سالومون إلى تسجيل531 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 20796 وهو رابع أعلى رقم مسجل في العالم غير أن الزيادة في أعداد الوفيات تقلصت من جديد.

وتراجع عدد الخاضعين للعلاج في المستشفيات لليوم السابع على التوالي في حين انخفض العدد الإجمالي للمرضى في وحدات العناية المركزة لليوم الثالث عشر على التوالي ليصل إلى 5433 وهو الأقل منذ الـ 30 من آذار.