SCS-NET
الشريط الأخباري

السورية للتجارة: استجرار وشراء الخضار والفواكه من الفلاحين مباشرة وطرحها في الصالات بسعر التكلفة

2020-04-21

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة السورية للتجارة أنها تقوم حالياً باستجرار وشراء الخضار والفواكه والمنتجات الزراعية من الفلاحين والمزارعين مباشرة وطرحها في صالاتها بسعر التكلفة من الأرض.

وأشارت المؤسسة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن أسعار الخضار والفواكه تشهد حالياً انخفاضاً في جميع صالاتها ولاسيما “البندورة والخيار والبطاطا والكوسا والباذنجان والفول”.

ولفتت المؤسسة إلى أن جميع المواد المتوفرة تباع وفق نشرة الأسعار في كل صالة.

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency

انظر ايضاً

مع اقتراب شهر رمضان.. التجارة الداخلية تطلب من السورية للتجارة تأمين احتياجات المواطنين بأسعار منافسة

دمشق-سانا طلبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من المؤسسة السورية للتجارة العمل على تأمين كافة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved