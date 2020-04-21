السورية للتجارة: استجرار وشراء الخضار والفواكه من الفلاحين مباشرة وطرحها في الصالات بسعر التكلفة

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة السورية للتجارة أنها تقوم حالياً باستجرار وشراء الخضار والفواكه والمنتجات الزراعية من الفلاحين والمزارعين مباشرة وطرحها في صالاتها بسعر التكلفة من الأرض.

وأشارت المؤسسة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن أسعار الخضار والفواكه تشهد حالياً انخفاضاً في جميع صالاتها ولاسيما “البندورة والخيار والبطاطا والكوسا والباذنجان والفول”.

ولفتت المؤسسة إلى أن جميع المواد المتوفرة تباع وفق نشرة الأسعار في كل صالة.

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