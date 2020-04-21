روحاني: الاتحاد الأوروبي لا يقوم بواجبه إزاء الانتهاكات الأمريكية

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الاتحاد الأوروبي لا يقوم بواجبه إزاء الانتهاكات والإجراءات اللاقانونية التي تقوم بها الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا) عن روحاني قوله في اتصال هاتفي اليوم مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز “يجب أن تقوم العلاقات بين الدول على أساس المبادئ الإنسانية وأن يتم التصدي للسياسات العدائية”، مضيفا “لكن بالرغم من الظروف الراهنة الصعبة للغاية باتت أميركا تكثف حظرها المفروض ضد إيران والذي يطول أيضا قطاع الأدوية”.

ولفت روحاني إلى طلب إيران للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لمكافحة فيروس كورونا وقال “إن الولايات المتحدة عارضت أيضاً دفع هذا القرض ونتوقع من الاتحاد الأوروبي وإسبانيا اتخاذ موقف ضد هذا العمل غير القانوني”.

وكان روحاني أكد في تصريحات سابقة له إن حصار الأمريكيين غير الشرعي لبلاده في ظل تفشى كورونا يظهر حماقتهم لأنه وباء عالمي ويجب التكاتف لاحتوائه والحد من آثاره.