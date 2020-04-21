إصابة شخصين جراء تدهور صهريج محمل بالبنزين على مفرق الصفصافة بريف طرطوس

طرطوس-سانا

أصيب شخصان جراء تدهور صهريج محمل بالبنزين على الطريق الدولي حمص طرطوس بالقرب من مفرق الصفصافة بريف طرطوس.

وبين رئيس فرع المرور في طرطوس العميد حسين مرعي أن الحادث أدى إلى إصابة سائق الصهريج ومرافقه والى قطع الطريق مشيرا إلى أن سببه يعود لمحاولة سائق الصهريج تفادي الاصطدام بجرار زراعي ظهر فجأة أمامه على الطريق وهو خارج من طريق فرعي عند المفرق المذكور ما أدى إلى فقدان السائق السيطرة على الصهريج وانقلابه على يمين الطريق وتسرب كميات من البنزين.

ولفت إلى أن عناصر من فرع المرور ومنطقة طرطوس وناحية كرتو والإطفاء والإسعاف حضروا فورا إلى المكان وتم قطع الطريق تلافيا لحدوث أي شرارة تؤدي إلى حريق وإجراء تحويلة فرعية لمرور السيارات عليها كما حضر عناصر فرع سادكوب لتفريغ حمولة الصهريج من البنزين ويتم حاليا العمل على إعادة فتح الطريق بشكل نظامي.