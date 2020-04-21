مزارعو السويداء: مستمرون بالعمل والإنتاج رغم كورونا

السويداء-سانا

يشكل محصول الحمص في محافظة السويداء واحدا من المحاصيل الرئيسية وتحتل المحافظة المرتبة الأولى على مستوى المساحات المزروعة التي تجاوزت في الموسم الماضي 29 ألف هكتار فيما بلغت كمية الإنتاج أكثر من 6 آلاف طن ورغم الظروف الراهنة وما فرضه فيروس كورونا من وقائع جديدة يواصل مزارعو السويداء أعمالهم انطلاقا من دورهم المحوري في تأمين حاجة السوق المحلية من المحصول.

وبحسب المزارع بهجت عامر فإن كامل الأرض المخصصة لزراعة الحمص بالأراضي المحيطة بمدينة شهبا والبالغة 800 دونم تمت زراعتها مع تبقي مساحات في المناطق الجبلية الأكثر ارتفاعا ستزرع تباعا خلال الأيام القليلة القادمة مبينا أن الحالة العامة للإنبات في المساحات المزروعة جيدة لغاية تاريخه ولن يشكل فيروس كورونا عائقا أمام العمل والإنتاج مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة.

ووفقا للمزارع فريز الطويل فإنه زرع أرضا مساحتها 50 دونما ببذار الحمص المعقمة بشكل جيد عبر بذارة آلية مخصصة لهذا الغرض ولا سيما أن الأمطار التي شهدها الموسم الحالي مشجعة لجهة زيادة الإنتاج مع الالتزام بالتعليمات الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا.

فيما قال رئيس الجمعية الفلاحية في صلخد محمد الأطرش إنه رغم التزام المزارعين معظم الوقت بمنازلهم إلا أنهم خرجوا لحقولهم للزراعة مضيفا إنه كمزارع انتهى اليوم من زراعة 320 دونما بالحمص مع التزامه بتعقيم أدوات العمل ومشيرا إلى أن خطة الجمعية لزراعة المحصول في صلخد تبلغ 12 ألف دونم تم حتى الآن تنفيذ 95 إلى 98 بالمئة منها مع مواصلة بعض المزارعين عمليات الزراعة في الأيام القليلة المقبلة.

وتكتسب زراعة الحمص بالسويداء بحسب مدير الزراعة المهندس أيهم حامد أهمية جراء توفر الظروف الملائمة لها ما يشجع المزارعين للإقبال عليها لجدواها الاقتصادية ومردودها الجيد مبينا أن السويداء تحتل المرتبة الأولى بين المحافظات في مساحاتها المزروعة التي ازدادت من 24220 هكتارا عام 2000 إلى 29988 هكتارا العام الماضي وكذلك بإنتاجه البالغ متوسطه خلال السنوات العشر الماضية 7673 طنا.

وتشكل الأصناف المحلية البياضي والعجيلاتي وفقا لمدير الزراعة الجزء الأكبر من المساحة المزروعة بالحمص بالمحافظة وهي زراعة بعلية الأمر الذي يربط كمية الإنتاج وبدء عمليات الزراعة بالهطولات المطرية مبينا أن المساحات المزروعة منذ بداية الموسم الحالي ولغاية تاريخه وصلت إلى أكثر من 23 ألف هكتار أغلبيتها تمت زراعتها ببذار الأصناف الربيعية.

وبحسب رئيس اتحاد الفلاحين بالسويداء احسان جنود فإنه تم لغاية تاريخه توفير 645541 ليترا من المازوت للمزارعين لتنفيذ عمليات زراعة محصول الحمص من أصل الاحتياج البالغ 701254 ليترا.

وأنتجت محافظة السويداء من محصول الحمص الموسم الماضي 6088 طنا.

عمر الطويل