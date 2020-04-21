الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا تتجاوز الـ 143 ألفاً

عواصم-سانا

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية عن ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا اليوم إلى أكثر من 143 ألف إصابة.

وقال المعهد في بيانات اليوم إنه تم تسجيل 1785 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 143457 كما ارتفع عدد الوفيات إلى 4598 مع تسجيل 194 وفاة جديدة.

وفي روسيا أعلنت اللجنة الروسية لمكافحة تفشي فيروس كورونا تسجيل 5642 إصابة جديدة بالفيروس بينها 3083 في موسكو وحدها لتصل حصيلة المصابين في مختلف أنحاء روسيا إلى 52763 إصابة كما ارتفع عدد الوفيات إلى 456 شخصا منذ بدء تفشي الفيروس مع تسجيل 51 وفاة جديدة فيما تعافى 3873 شخصا حتى الآن.

من جهتها أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم أنها تلقت تقارير عن 11 حالة إصابة مؤكدة جديدة بـ كوفيد 19 في البر الرئيسي الصيني أمس بينها أربع حالات وافدة من الخارج فيما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة بالفيروس.

بدورها أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل تسع حالات إصابة جديدة بـ كوفيد 19 ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 10683 بينها خمس حالات وافدة من الخارج.

وفي تايلاند تم تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد المصابين إلى 2811 حالة فيما بلغت الوفيات 48 مع تعافي 2108 مصابين.

وفي سنغافورة أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1111 إصابة جديدة ما رفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 9125 إصابة أغلبها لعمال وافدين يقيمون في مجمعات سكنية فيما تم تأكيد حالة وفاة أخرى ليرتفع عدد الوفيات إلى 237 مع تعافي 99 شخصا ليرتفع عدد المتعافين إلى 8213 شخصا.

وفي الهند أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن 31 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس إضافة إلى تأكيد 945 إصابة جديدة في جميع أنحاء البلاد ليصل عدد الوفيات إلى 590 والاصابات إلى 18601.

وفي أفغانستان أعلنت وزارة الصحة تسجيل 66 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1092.

كما أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 1508.

وفي السودان أشارت وزارة الصحة إلى تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلي إلى 107 إصابات في عموم البلاد.

بدورها أعلنت وزارة الصحة الصومالية أمس تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 237 ووفاة شخص واحد ليرتفع عدد المتوفين إلى ثمانية.