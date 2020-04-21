لاعبة منتخب سورية لكرة الطاولة هند ظاظا تنهي معسكرها الأول استعداداً للاستحقاقات القادمة

دمشق-سانا

أنهت لاعبة منتخب سورية لكرة الطاولة هند ظاظا معسكرها التدريبي الأول الذي أقيم في الصالة التخصصية للعبة في مدينة تشرين الرياضية بدمشق والذي استمر نحو شهر في إطار تحضيراتها للاستحقاقات القادمة.

وفي تصريح لـ سانا أكد رئيس اتحاد اللعبة بسام خليل أن اللاعبة هند أنهت معسكرها الأول بإشراف المدرب أدهم جمعان مبينا أن هناك متابعة يومية من قبل الاتحاد للوقوف على نتائج المعسكر ولافتا في الوقت نفسه إلى أن المعسكر الثاني سيكون في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.

ونوه خليل بالمتابعة المستمرة من قبل المكتب التنفيذي ورئيسه فراس معلا الذي وفر كل الظروف المثالية لإنجاح المعسكر مبينا أن اللاعبة ظاظا لن تتوقف عن التدريب هذه الفترة وستواصل تدريباتها في مدينتها حماة بإشراف مدربها وبمتابعة من اتحاد اللعبة.

وكشف خليل أن الاتحاد وضع روزنامة خاصة للمشاركات الخارجية للاعبة بعد عودة النشاط الخارجي والبطولات الدولية التي توقفت مؤقتا بسبب جائحة كورونا وأبرزها المشاركة في معسكر الأمل العالمي في كرواتيا الذي يضم أفضل ثمانية لاعبين في العالم ضمن فئة تحت 12 عاما إضافة إلى معسكر في مصر وآخر في الأردن.

وكانت ظاظا 12 عاما تأهلت إلى أولمبياد طوكيو بعد نيلها الميدالية الذهبية في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في السادس والعشرين من شباط الماضي في العاصمة الأردنية عمان كما تعد أصغر لاعبة عربية وآسيوية تتأهل إلى الدورات الأولمبية وسبق لها أن مثلت منتخب سورية في بطولات خارجية عدة وحققت نتائج لافتة منها ذهبية بطولة الأمل لدول غرب آسيا منذ عامين.

محمد الخاطر