سفينة عسكرية روسية مزودة بصواريخ كاليبر تتجه إلى البحر المتوسط

موسكو-سانا

أعلن أسطول البحر الأسود الروسي عن إرسال سفينة عسكرية تحمل صواريخ مجنحة من نوع (كاليبر) إلى البحر الأبيض المتوسط.

ونقلت وكالة سبوتينك عن القيادة العسكرية البحرية للأسطول قولها في بيان إن “السفينة (أوريخوفو زويفا) المجهزة بصواريخ مجنحة من نوع كاليبر انطلقت من البحر الأسود باتجاه مضيق البوسفور والدردنيل لتعبر منه إلى البحر الأبيض المتوسط وتنضم إلى القوات البحرية الروسية الموجودة هناك”.

ويعد صاروخ (كاليبر) الذي صمم عام 2012 من الأسلحة ذات الدقة العالية ويمكن أن يستخدم كصاروخ مجنح يحلق منخفضاً حتى ارتفاع 30 متراً وقد يستخدم كصاروخ باليستي يحلق على ارتفاع عال.