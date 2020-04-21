وزير الدفاع النمساوي الأسبق يدعو لرفع الإجراءات القسرية المفروضة على سورية

فيينا-سانا

دعا وزير الدفاع النمساوي الأسبق هيربرت شايبنر إلى رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية فوراً لما تحمله من آثار سلبية على السوريين ولا سيما مع تفشي وباء كورونا.

وقال شايبنر رئيس جمعية الصداقة النمساوية السورية في تصريح لمراسل سانا في فيينا إنه يعارض فرض أي عقوبات ضد الدول لتحقيق أهداف سياسية مشيراً إلى خطورة آثار العقوبات وخاصة في ظل انتشار الأوبئة التي تهدد وصول الرعاية الطبية للناس.

وأبدى شايبنر أسفه تجاه موقف أوروبا حيال سورية وعدم الاضطلاع بدور إيجابي في الجهود الرامية إلى حل الأزمة فيها وقال “من خلال رفض الاتصالات والمحادثات مع الحكومة السورية ابتعد الاتحاد الأوروبي للأسف عن كل فرصة لممارسة تأثير إيجابي على عملية حل الأزمة” مشيراً في الوقت ذاته إلى أن النمسا قامت بعدد من المبادرات من خلال جمعية الصداقة السورية النمساوية لدعم والسكان في سورية.

وأعرب عن أمله بأن تواصل النمسا توسيع اتصالاتها مع سورية في المرحلة المقبلة وأن تعمل على تغيير التوجه داخل الاتحاد الأوروبي في سياسته تجاهها.