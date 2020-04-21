هيئة إسبانية مناهضة للإمبريالية تدين الإجراءات القسرية المفروضة على سورية

مدريد -سانا

استنكرت هيئة مناهضة الإمبريالية في إقليم كتالونيا الإسباني الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة على سورية داعية إلى رفعها فوراً لتوفير الاحتياجات الضرورية والأساسية للشعب السوري ولا سيما فيما يتعلق بالقطاع الصحي مع انتشار وباء كورونا.

وقالت الهيئة في بيان اليوم إن هذه الإجراءات القسرية تعد جريمة ضد الإنسانية وتستوجب محاكمة الفاعلين العالميين الذين يفرضونها على الشعب السوري مؤكدة أن رفع الحصار الاقتصادي عن سورية خطوة نحو إسقاط ودحر العمل الإجرامي لأعداء البشرية والإنسانية ومغتصبي الحقوق الأساسية للشعب السوري.

وأضافت الهيئة أن “رفع الحصار عمل قانوني يساعد في الحصول على المقومات الإنتاجية والتكنولوجية الأساسية للتخفيف من الأضرار الناجمة عن الدمار الهائل وعمليات السرقة والنهب التي قامت بها التنظيمات الإرهابية والجهات التركية للآلات والمصانع الإنتاجية في سورية والتي هي ملك لأبناء الشعب السوري”.

وأعربت الهيئة في بيانها عن الثقة بانتصار سورية في مواجهة الحصار وختمت بالقول “فليسقط الحصار الاقتصادي والعمل الإرهابي للإمبريالية .. سورية ستنتصر”.