SCS-NET
الشريط الأخباري

تجدد الاقتتال في صفوف مرتزقة النظام التركي ومقتل وإصابة عدد منهم في مدينة رأس العين

2020-04-20

الحسكة-سانا

قتل عدد من مرتزقة النظام التركي من التنظيمات الإرهابية وأصيب آخرون جراء تجدد الاقتتال بين هذه التنظيمات في مدينة رأس العين شمال غرب الحسكة على تقاسم المسروقات وعمليات السطو التي يقدمون عليها في المنطقة.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل ان اقتتالا بالأسلحة المتنوعة اندلع بين مرتزقة الاحتلال التركي في مدينة رأس العين فيما يسمى “المعتصم” و”الحمزة” و”أحرار الشرقية” على خلفية التنازع على مناطق النفوذ وبعض المسروقات إضافة لعمليات الثأر جراء سقوط قتلى من بعض الأطراف خلال اشتباكات اندلعت مؤخراً بين هذه التنظيمات الإرهابية.

وأدخلت قوات الاحتلال التركي خلال الأيام الماضية رتلاً من الآليات العسكرية إلى مدينة رأس العين في محاولة لوقف الاقتتال المتواصل بين مرتزقتها من المجموعات الارهابية في المدينة المحتلة على خلفية خلافات بين الإرهابيين حول تقاسم المسروقات واستباحة منازل الأهالي بعد تهجيرهم منها.

انظر ايضاً

قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين يعززون نقاطهم في رأس العين بريف الحسكة

الحسكة-سانا في إطار استمرار عدوانه على الأراضي السورية أدخل الاحتلال التركي قافلة من الحافلات تقل …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved