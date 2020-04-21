تجدد الاقتتال في صفوف مرتزقة النظام التركي ومقتل وإصابة عدد منهم في مدينة رأس العين

الحسكة-سانا

قتل عدد من مرتزقة النظام التركي من التنظيمات الإرهابية وأصيب آخرون جراء تجدد الاقتتال بين هذه التنظيمات في مدينة رأس العين شمال غرب الحسكة على تقاسم المسروقات وعمليات السطو التي يقدمون عليها في المنطقة.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل ان اقتتالا بالأسلحة المتنوعة اندلع بين مرتزقة الاحتلال التركي في مدينة رأس العين فيما يسمى “المعتصم” و”الحمزة” و”أحرار الشرقية” على خلفية التنازع على مناطق النفوذ وبعض المسروقات إضافة لعمليات الثأر جراء سقوط قتلى من بعض الأطراف خلال اشتباكات اندلعت مؤخراً بين هذه التنظيمات الإرهابية.

وأدخلت قوات الاحتلال التركي خلال الأيام الماضية رتلاً من الآليات العسكرية إلى مدينة رأس العين في محاولة لوقف الاقتتال المتواصل بين مرتزقتها من المجموعات الارهابية في المدينة المحتلة على خلفية خلافات بين الإرهابيين حول تقاسم المسروقات واستباحة منازل الأهالي بعد تهجيرهم منها.