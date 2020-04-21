إيطاليا تسجل انخفاضا في عدد الإصابات بفيروس كورونا

عواصم-سانا

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم تسجيلها انخفاضا لأول مرة في الحصيلة العامة للإصابات بفيروس كورونا المستجد وذلك منذ بداية أزمة تفشي الوباء في البلاد في شباط الماضي .

وقال رئيس هيئة الدفاع المدني أنجيلو بوريلي في مؤتمر صحفي عقده اليوم “يبلغ العدد الإجمالي للمصابين المرضى حاليا 108237 شخصا بينما كانت هذه الحصيلة أمس 108257 حيث انخفضت بواقع 20 حالة كما تم رصد 1822 حالة شفاء جديدة ليصل العدد الكلي للمتعافين إلى 48877 شخصا.

وفي تركيا أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة عن تسجيل 123 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2140 حالة إضافة إلى تسجيل 4674 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 90980 شخصا.

إلى ذلك أعلنت السلطات المكسيكية اتفاق الحكومتين الأمريكية والمكسيكية على تمديد حظر الرحلات البرية غير الضرورية بين البلدين لمدة شهر كامل لكبح انتشار فيروس كورونا مشيرة إلى أن القيود ستتواصل وفق لشروط نفسها المطبقة منذ الـ 21 من آذار الماضي.