مقتل وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان السعودي في الضالع اليمنية

صنعاء-سانا

قتل وأصيب العشرات من مرتزقة العدوان السعودي خلال إفشال الجيش اليمني هجوماً واسعاً في محافظة الضالع جنوب العاصمة صنعاء.

ونقل موقع المسيرة نت عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله في بيان اليوم إن “الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنوا من قتل وإصابة أكثر من 52 من مرتزقة العدوان وتدمير مدرعة خلال كسر زحف واسع ومن عدة مسارات باتجاه مواقع الجيش اليمني في باب غلق في الضالع” لافتاً إلى أنه تم أيضاً إفشال محاولة تسلل لقوى العدوان ومرتزقته باتجاه مواقع القوات اليمنية قبالة جبل قيس على محور جيزان.

وأشار سريع إلى استهداف طيران العدوان السعودي مناطق متفرقة في محافظات مأرب والجوف وصعدة ما أدى إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

وكان مواطن يمني استشهد وأصيب آخر بجروح خطيرة في وقت سابق اليوم جراء استهدافهما من قبل مرتزقة العدوان السعودي في محافظة تعز.