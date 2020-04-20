أسعار النفط الأمريكية تهوي إلى مستوى قياسي هو الأول في التاريخ

نيويورك-سانا

هوت أسعار النفط الأمريكية اثناء تعاملات اليوم إلى مستوى قياسي منخفض للمرة الأولى في التاريخ مع امتلاء مستودعات تخزين الخام وهو ما يثبط المشترين بينما ألقت بيانات اقتصادية ضعيفة من ألمانيا واليابان شكوكا على موعد تعافي استهلاك الوقود.

وذكرت رويترز أن عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط للتسليم هبطت في أيار 90ر55 دولارا أو 306 بالمئة إلى ناقص 63ر37 دولارا للبرميل كما تراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 2ر9 بالمئة إلى 43ر25 دولارا للبرميل.

يشار إلى أنه مع نضوب الطلب الفعلي على النفط ظهرت تخمة عالمية في المعروض بينما لا يزال مليارات الأشخاص حول العالم يلزمون منازلهم لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد.