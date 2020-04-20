مصادر روسية:مباحثات بين البلدان الضامنة لمسار أستانا في 22 الجاري

موسكو-سانا

أعلنت مصادر دبلوماسية روسية اليوم أن وزراء خارجية الدول الضامنة لمسار أستانا-روسيا وإيران وتركيا-سيجرون هذا الأسبوع محادثات حول الوضع في سورية.

وأكدت المصادر المطلعة أن المحادثات الثلاثية ستجري عبر تقنية فيديو كونفرانس في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

وبدأت اجتماعات أستانا في العاصمة الكازاخية مطلع عام 2017 وعقد ثلاثة عشر اجتماعاً أحدها في مدينة سوتشي الروسية وأكدت في مجملها على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتى دحرها نهائياً.