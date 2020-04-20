روحاني: مستعدون للتعاون مع دول المنطقة لضمان أمنها ومكافحة كورونا

طهران-سانا

جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني التأكيد على استعداد بلاده للتعاون مع دول المنطقة بهدف ضمان الأمن الاقليمي ومكافحة فيروس كورونا المستجد.

وخلال اتصال هاتفي مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أكد روحاني أنه لا سبيل سوى التعاون بين الدول الاقليمية لحماية أمن المنطقة ولا سيما في مثل هذه الظروف العصيبة التي فرضها تفشي وباء كورونا المستجد.

وأشار روحاني خلال الاتصال إلى أن العالم يعيش اليوم ظروفاً قاسية “تتطلب من البعض إعادة النظر في الأخطاء السابقة بناء على الظروف الإنسانية” لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه بات لدى إيران تجربة جيدة في مكافحة فيروس كورونا وأنها مستعدة لنقل خبراتها إلى الدول الصديقة.

من جانبه رحب أمير الكويت بخطة إيران المسماة “خطة هرمز للسلام” لتوفير الأمن في المنطقة وقال إن دولها تعيش ظروفاً صعبة وعلى الجميع التعاون والعمل معاً من أجل تجاوزها والعبور منها.