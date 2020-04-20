بكين: على المسؤولين الأمريكيين الكف عن تسييس ملف كورونا

بكين-سانا

دعت وزارة الخارجية الصينية المسؤولين الأمريكيين إلى التوقف عن تسييس ملف وباء كورونا ووقف نشر نظريات المؤامرة حول أصل الفيروس.

ونقلت وكالة الانباء الصينية شينخوا عن المتحدث باسم الوزارة قنغ شوانغ قوله تعليقاً على الادعاءات الأخيرة لبعض المسؤولين الأمريكيين بأن الفيروس مصدره مختبر في ووهان إن تحديد منشأ كوفيد 19 أمر علمي يعتمد على العلماء والخبراء الطبيين ولكن لا ينبغي تسييسه.

واضاف قنغ إن علماء وخبراء الصحة العامة من منظمة الصحة العالمية ومعظم الدول بما في ذلك الولايات المتحدة يعتقدون بشكل عام أنه لا يوجد دليل يشير إلى أن فيروس كورونا الجديد محضر معملياً”.

واشار قنغ إلى أن مدير معهد علم الفيروسات في ووهان التابع للأكاديمية الصينية للعلوم نفى الادعاءات غير المبررة وغير المنطقية من قبل الأمريكي بهذا الخصوص مؤكداً أن المعهد لديه “قواعد تنظيمية صارمة” ومعيداً إلى الأذهان ما أكده مدير المعهد من أن أياً من العاملين فيه لم يصب بالمرض وأن جميع الأعضاء يكرسون أنفسهم للعمل البحثي.

ووصف المتحدث الصيني المزاعم التي يرددهها بعض المسؤولين الأمريكيين بهذا الخصوص حول “نظريات مؤامرة” بأنها غير مسؤولة ومن شأنها إلحاق الضرر بالتعاون القائم بين العلماء في كلا البلدين وقال قنغ: “يتعين إدراك أن العدو هو الفيروس وليس الصين وأن تكون أولوية الأمريكيين الرئيسة التركيز على الوقاية من المرض والسيطرة عليه وتعزيز التعاون الدولي بدلاً من مهاجمة وتشويه صورة الصين أو التخلص من اللوم”.

وكان يوان زيمينغ مدير معهد علم الفيروسات في ووهان أكد في وقت سابق أنه لا صحة للاتهامات والمزاعم التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمعهد حول المسؤولية عن انتشار فيروس كورونا المستجد وقال: “من المستحيل أن يكون هذا الفيروس صادر عنا ونحن نعرف تماماً أي نوع من الأبحاث تجرى في المعهد وكيف يتم التعامل مع الفيروسات والعينات”.

يشار إلى أن ترامب الذي يواجه انتقادات حادة على خلفية تعامله مع فيروس كورونا حاول جاهداً إلقاء التهم على الصين ومنظمة الصحة العالمية في تفشي الوباء للتغطية على فشله في مواجهة انتشاره في بلاده والذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الأمريكيين.