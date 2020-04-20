حملة للتبرع بالدم في حلب لدعم الأطفال مرضى السرطان

حلب-سانا

بهدف دعم الأطفال مرضى السرطان وتأمين احتياجاتهم من مختلف الزمر الدموية أطلقت الجمعية السورية لعلاج سرطان الأطفال ورعايتهم بحلب اليوم حملة للتبرع بالدم تستمر حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

وفي تصريح لـ سانا بين المدير التنفيذي للجمعية أسعد علبي أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا خلال الحملة، مشيراً إلى أن الجمعية تقدم خدمات مختلفة للأطفال أبرزها تأمين العلاج الدوائي والتصوير والتحاليل الطبية والإقامة بدمشق في حال السفر للعلاج.

ويشارك بالحملة عدد من متطوعي الجمعية والأشخاص المتبرعين حيث وصل عددهم في اليوم الأول إلى نحو 61 متبرعاً وفق علبي، مبيناً أن الجمعية تعمل حالياً لافتتاح مركز لها بريف دمشق إلى جانب عملها في تقديم الرعاية للأطفال مرضى السرطان المتواجدين بدمشق بالتنسيق مع جمعية بسمة لرعاية الأطفال مرضى السرطان وعدد من الأطباء المختصين في العيادات والمراكز الخاصة.

من جانبه لفت مصطفى نجوم أحد متطوعي الجمعية إلى أن المشاركة بالحملة واجب لتسهيل حصول هؤلاء الأطفال على حاجتهم من أكياس الدم والصفيحات ولا سيما بعض أنواع الزمر الدموية النادرة.

وقدمت الجمعية السورية لعلاج سرطان الأطفال ورعايتهم منذ عام 2015 خدماتها إلى أكثر من 650 طفلاً ويوجد مركز علاجي لها في كل من الحسكة ودير الزور إلى جانب المركز الرئيسي بحلب.

زينب شحود