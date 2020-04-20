الكيميائية تنتج بـ 3.4 مليارات… وشركاتها مستمرة بتصنيع منتجات للتصدي لكورونا

دمشق-سانا

أنتجت شركات المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية بقيمة 3.4 مليارات ليرة خلال الربع الأول من العام الحالي وبنسبة تنفيذ بلغت 76 بالمئة من خطتها للفترة نفسها والبالغة 4.4 مليارات ليرة.

وأظهر تقرير للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية حصلت سانا على نسخة منه أن الشركة العامة للأحذية والشركة الطبية العربية تاميكو حازتا على أكبر قيمة إنتاج بلغ 1.1 مليار ليرة لكل منهما ثم الشركة العامة لصناعة الدهانات أمية بقيمة 593 مليون ليرة ثم الشركة الأهلية بنحو 200 مليون ليرة.

وبلغت قيمة مبيعات الشركات التابعة للمؤسسة الفترة نفسها نحو 2.7 مليار ليرة وذلك بنسبة بلغت 61 بالمئة من قيمة المبيعات المخططة البالغة 4.4 مليارات وسجلت تاميكو أعلى قيمة مبيعات بنحو 1.2 مليار ليرة وبمعدل تطور عن الفترة المماثلة من العام الماضي بنحو 144 بالمئة.

وبخصوص المخزون كشف التقرير عن ارتفاع مخزون أول السنة بنحو 818 مليون ليرة حيث بلغت قيمة المخزون نهاية آذار الماضي نحو 3.7 مليارات وكانت القيمة في بداية العام 2.8 مليار ليرة مع الإشارة إلى أن المخازين تركزت في كل من شركات الأحذية والدهانات وهي في حدودها الطبيعية.

وأكد مدير عام المؤسسة الدكتور أسامة أبو فخر في تصريح لمندوب سانا حرص إدارة المؤسسة على استمرار العملية الإنتاجية في كل الشركات التابعة مع اتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بوقاية العمال من فيروس كورونا سواء خلال العمل أو تنقلهم بين مقرات شركاتهم ومنازلهم.

وأشار إلى أن عدداً من شركات المؤسسة كانت في مقدمة الشركات التي وفرت العديد من المنتجات المتعلقة بالتصدي لفيروس كورونا والتي استنفرت كل طاقاتها للعمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات السوق المحلية من هذه المنتجات التقليدية منها أو الجديدة ومنها شركات سار لصناعة المنظفات التي أطلقت منتجاً جديداً للتعقيم وهو سارتول إضافة إلى منتجاتها التقليدية كمسحوق الغسيل الخاص بالمشافي والكلور وسائل الجلي إضافة إلى إطلاق شركة تاميكو منتجاً جديداً وهو تامي جيل وهو منتج معقم للأيدي مع استمرار شركات الصناعات البلاستيكية بتأمين العبوات وأدوات التغليف لتعبئة هذه المنتجات وغيرها من المنتجات الأخرى.

وحول استثمارات المؤسسة أوضح الدكتور أبو فخر انه تم رصد 4.954 مليارات ليرة منها 772 مليون ليرة للاستبدال والتجديد و854 مليون ليرة للمشاريع المباشر بها كالسيرومات والأدوية التابعة لشركة تاميكو ولزجاج الفلوت في شركة زجاج دمشق و3.327 مليارات ليرة للمشاريع الجديدة كإنشاء معمل للبريفورم والبازلت إضافة إلى التدريب والتأهيل.

أحمد سليمان

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