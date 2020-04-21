حركة جيدة في الأسواق والتزام بإجراءات السلامة مع عودة محال الألبسة والأحذية-فيديو

دمشق-سانا

منذ الساعة الثامنة صباح اليوم أعاد أصحاب المحال التجارية الخاصة ببيع الألبسة والأحذية بمختلف أنواعها افتتاح محالهم في الأسواق التجارية بعد أن سمح لهم الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا بالعودة للعمل خلال يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع ضمن اشتراطات وضوابط خاصة تؤمن السلامة العامة.

كاميرا سانا خلال جولتها بالأسواق رصدت الواقع حيث أشار المواطن حسان خلال تجواله بسوق الصالحية إلى أن حركة الشراء خفيفة جراء الأسعار المرتفعة لافتا إلى أن فتح الأسواق من جديد مهم جداً باعتبارها تحرك الاقتصاد.

عدد كبير من المحال التجارية بدت ملتزمة بالإجراءات الصحية من خلال ارتداء البائعين الكمامات والقفازات والنظافة العامة في الداخل وفق ما بينت هبة أثناء تجولها للتسوق في شارع الحمراء وهو ما أكدت عليه مروة أثناء تسوقها من السوق ذاته مشيرة إلى التزام العديد من المحال بالإجراءات الاحترازية فيما يخص تنظيم دخول الزبائن والتعقيم وارتداء الكمامات والقفازات والتعقيم المستمر للمحل.

بالمقابل رأت سلوى الحسن أن عدداً من المحال غير ملتزم بالإجراءات الوقائية التي حددت للسماح لها بالعودة للعمل إلا أنها أكدت أن قرار فتح الأسواق وفق نظام معين من أهم القرارات كونها تعتبر مصدر رزق أساسياً لعدد كبير من العائلات وهو ما تتفق معه أميمة الحنبلي وخاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم والذي يزداد فيه مصروف العائلات.

وعن الإجراءات المتبعة داخل المحلات للوقاية من الفيروس أوضح علاء صاحب أحد المحلات التجارية أنه يقوم بالتعقيم بشكل دائم وارتداء الكمامات والقفازات وترك مسافة بين الزبائن والعاملين معتبرا أن فتح المحال التجارية خطوة مهمة للجميع.

وأكد محمد ديركي صاحب أحد المحال التجارية في شارع الحمراء أن السوق شهد حركة جيدة وجميع العاملين في المحل ملتزمون بارتداء الكمامات والقفازات وتنظيف المحل بالمعقمات بينما أوضح طلال دادا صاحب محل ألبسة أنه يتم العمل على تفادي الازدحام داخل المحل من خلال تنظيم دخول الزبائن والتخفيف من عملية تجريب الملابس مبيناً أن قطاع الألبسة يولد حركة كبيرة في البلد وخاصة مع اقتراب رمضان والعيد.

راما رشيدي