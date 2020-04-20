حمدان يدعو إلى حملة دولية منظمة لإلغاء الإجراءات القسرية أحادية الجانب عن سورية

بيروت-سانا

دعا أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين (المرابطون) العميد مصطفى حمدان إلى تنظيم حملة دولية تهدف إلى رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على سورية التي تواجه أشرس إرهاب عرفه التاريخ.

وفي تصريح لمراسل سانا في بيروت قال العميد حمدان: “إن ما يتوارد عن أخطار وتداعيات من وباء كورونا في ظل هذه الإجراءات الأمريكية الظالمة بحق الشعب العربي السوري الذي قدم الكثير من الإسهامات الكبرى للحضارة الإنسانية ولأمتنا العربية يجعلنا نرفع الصوت عالياً لكسر هذا العمل العدواني الأمريكي”.

كما دعا حمدان الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم الإنسانية في إصدار القرارات الملزمة بشأن إلغاء هذه الإجراءات اللاإنسانية واللاأخلاقية بحق سورية في وقت يشهد العالم انتشاراً لوباء كورونا الذي يهدد حياة الناس.

وأشار إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لمواجهة الإجرام الأمريكي بحق السلم العالمي والحضارة الإنسانية كلها.

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