من المجر.. أصوات تطالب برفع الحصار والعقوبات عن سورية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
خضر: متضامنون مع سورية في وجه العدوان والحصار الاقتصادي الجائر
2020-04-20
حمدان يدعو إلى حملة دولية منظمة لإلغاء الإجراءات القسرية أحادية الجانب عن سورية
2020-04-20
برلماني مصري يستنكر الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية
2020-04-20
خبيران روسيان: الإجراءات القسرية التي تفرضها أميركا على سورية غير شرعية
2020-04-20
وزير تركي سابق يؤكد ضرورة رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية المفروضة على سورية
2020-04-20
برلماني تشيكي: تواصل فرض الإجراءات الغربية القسرية على سورية أمر غير أخلاقي وغير إنساني
2020-04-20
بوردستان: ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاقات أستانا لحل الأزمة في سورية
2020-04-19
محليات
لتحديد أول أيام شهر رمضان.. القاضي الشرعي الأول بدمشق يدعو إلى التماس الهلال
2020-04-20
محافظة دمشق: تخصيص باصات لنقل القادمين من المحافظات إلى مركز المدينة
2020-04-20
قداس إلهي بمناسبة اثنين الفصح المجيد “الباعوث” في الكاتدرائية المريمية للروم الأرثوذكس بدمشق
2020-04-20
تسيير وسائل نقل للمواطنين المسافرين بين المحافظات اليوم وغداً مع اتخاذ إجراءات السلامة العامة
2020-04-20
اتحاد العمال يقدم 1500 لباس واق ضد فيروس كورونا متعدد الاستعمال للعاملين في القطاع الصحي
2020-04-20
اعتباراً من الغد.. صرافات التجاري والعقاري تقبل بطاقات أي من المصرفين
2020-04-20
الحرارة توالي ارتفاعها مع فرصة لهطل أمطار متفرقة فوق المناطق الشرقية والجزيرة
2020-04-20
رياضة
اتفاق مبدئي على استكمال الدوري الإسباني لكرة القدم
2020-04-19
لاعبو روما يمتنعون عن تقاضي رواتبهم
2020-04-19
الاتحاد الافريقي لكرة القدم يؤجل نهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية بسبب كورونا
2020-04-19
الدوري الأمريكي لكرة القدم يمدد تعليق المنافسات حتى الثامن من حزيران المقبل
2020-04-18
إلغاء مسابقات الشباب بكرة القدم في إيطاليا بسبب فيروس كورونا
2020-04-17
الاتحاد الإسباني: فرق المربع الذهبي ستتأهل لدوري الأبطال لو ألغي الموسم
2020-04-17
الاتحاد الأمريكي للتنس: من غير المرجح إقامة أمريكا المفتوحة دون جماهير
2020-04-16
اقتصاد
صندوق النقد الدولي: أزمة كورونا هي الأسوأ منذ (الكساد العظيم)
2020-04-20
ضبط منشأة لتزوير المنتجات والماركات باللاذقية
2020-04-20
تراجع سعر برميل الخام الأميركي بنحو 20 بالمئة في السوق الآسيوية
2020-04-20
وحدة إنتاجية جديدة لشركة وسيم بالقرداحة تؤمن أكثر من مئة فرصة عمل-فيديو
2020-04-19
الدين العام الأمريكي سيبلغ مستويات قياسية لم يعرفها منذ الحرب العالمية الثانية
2020-04-19
السورية للتجارة بحلب تسير 12 سيارة جوالة لبيع المواد التموينية بموجب البطاقة الإلكترونية
2020-04-18
حلج 12300 طن من الأقطان المحبوبة في محلج الفداء
2020-04-18
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لتحديد أول أيام شهر رمضان.. القاضي الشرعي الأول بدمشق يدعو إلى التماس الهلال
الرئيس الأسد لوزير الخارجية الإيراني: أزمة كورونا فضحت فشل الأنظمة الغربية أولاً ولا أخلاقيتها ثانياً
قداس إلهي بمناسبة اثنين الفصح المجيد “الباعوث” في الكاتدرائية المريمية للروم الأرثوذكس بدمشق
مجهولون يهاجمون عربة لقوات الاحتلال الأمريكي جنوب مدينة الحسكة
الاحتلال التركي يدخل معدات لوجستية وأسلحة إلى قرية الداوودية بريف الحسكة الشمالي وينقل مرتزقة إرهابيين إلى تركيا
الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا تتجاوز الـ 140 ألف إصابة
تسجيل إصابة جديدة ووفاة بفيروس كورونا في سورية
من المجر.. أصوات تطالب برفع الحصار والعقوبات عن سورية
2020-04-20
من المجر
2020-04-20
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برلماني مصري يستنكر الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية
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