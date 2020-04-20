إغلاق 90 فعالية تجارية بحمص خلال الأسبوع الماضي

حمص-سانا

أغلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص خلال الأسبوع الماضي 90 فعالية تجارية ونظمت 105 ضبوط عدلية بحق الفعاليات التجارية المخالفة وسحبت 8 عينات.

وذكر المهندس رامي اليوسف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تصريح لمراسلة سانا أن الضبوط العدلية شملت مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إبراز فواتير والامتناع عن البيع والبيع بسعر زائد وضبوط غش وتدليس إضافة إلى ضبوط باللحوم والأفران والمحروقات.

وبين اليوسف أن الضبوط شملت أيضاً عرض وبيع مواد منتهية الصلاحية ومتفرقات إضافة إلى ضبوط بمواد مجهولة المصدر خلال هذه الفترة.

يذكر أن عدد الشكاوى الهاتفية والخطية والالكترونية الواردة إلى المديرية بلغ 35 شكوى تمت معالجة 9 شكاوى منها.