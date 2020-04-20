فرع الهلال الأحمر بدرعا يستهدف أكثر من 24 ألف أسرة بالمساعدات الغذائية

درعا-سانا

أوصل فرع الهلال الأحمر العربي السوري في درعا 24520 سلة غذائية ومثلها من أكياس الطحين إلى عدد من التجمعات السكانية في ريف درعا.

وذكر رئيس فرع الهلال الأحمر الدكتور أحمد المسالمة في تصريح لمراسل سانا أن المساعدات الغذائية استهدفت اعتبارا من الثلاثاء الماضي وحتى اليوم عدة قرى وبلدات منها النعيمة بـ 1990 سلة ونوى بـ 11530 وسملين وزمرين وجدية والمال والطيحة بـ 2900 سلة ونمر بـ 3 آلاف سلة وتسيل والبكار الغربي والشرقي بـ 5100 سلة ومثلها من أكياس الطحين.

وأشار المسالمة إلى أن المساعدات الغذائية مقدمة من برنامج الغذاء العالمي للأسر الأشد احتياجا في ريف درعا.