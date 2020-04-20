وزير تركي سابق يؤكد ضرورة رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية المفروضة على سورية

أنقرة-سانا

أكد وزير الداخلية التركي الأسبق سعد الدين طانطان وجوب رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية أحادية الجانب المفروضة على سورية التي تحارب التنظيمات الإرهابية وتتخذ إجراءات للتصدي لفيروس كورونا في ظل انتشاره عالميا.

وأشار طانطان في تصريح له إلى أن الولايات المتحدة تستخدم العقوبات كسلاح تحارب به الدول الأخرى رغم انشغال دول العالم بمواجهة وباء كورونا لافتا إلى أن الشعب السوري عانى طيلة السنوات الماضية من الإرهاب وقد آن الأوان لوضع حد نهائي لهذه السياسات الاستعمارية التي تستهدف شعوب المنطقة برمتها.

وشدد طانطان على ضرورة التنسيق والتعاون الإقليمي بين دول المنطقة لمواجهة وباء كورونا ولإفشال المخططات والمشاريع الغربية التي تهدف إلى تدمير دول وشعوب المنطقة.