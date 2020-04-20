صواريخ وأجهزة بث فضائي وأسلحة غربية وأمريكية من مخلفات الإرهابيين بريفي القنيطرة ودمشق

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
وزير تركي سابق يؤكد ضرورة رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية المفروضة على سورية
2020-04-20
برلماني تشيكي: تواصل فرض الإجراءات الغربية القسرية على سورية أمر غير أخلاقي وغير إنساني
2020-04-20
بوردستان: ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاقات أستانا لحل الأزمة في سورية
2020-04-19
شخصيات عربية: الإجراءات الاقتصادية القسرية على سورية تناقض المفاهيم والشرائع الدولية والانسانية
2020-04-19
سورية حاضرة بمنافسات الأولمبياد الدولي للمعلوماتية عبر الإنترنت
2020-04-19
منتدى من أجل سورية في هنغاريا يدعو إلى رفع الحصار عن سورية
2020-04-19
سياسيان لبنانيان: الحصار الأمريكي ضد سورية جريمة بحق الإنسانية
2020-04-19
محليات
إقامة قداس اثنين الفصح المجيد (الباعوث) في الكاتدرائية المريمية للروم الأرثوذكس بدمشق
2020-04-20
تسيير وسائل نقل للمواطنين المسافرين بين المحافظات اليوم وغداً مع اتخاذ إجراءات السلامة العامة
2020-04-20
اتحاد العمال يقدم 1500 لباس واق ضد فيروس كورونا متعدد الاستعمال للعاملين في القطاع الصحي
2020-04-20
الحرارة توالي ارتفاعها مع فرصة لهطل أمطار متفرقة فوق المناطق الشرقية والجزيرة
2020-04-20
تجهيز وسائل نقل لتأمين المواطنين المسافرين إلى المحافظات يومي الاثنين والثلاثاء
2020-04-19
الإدارة المحلية: استئناف تقديم الخدمات العقارية جزئياً وتدريجياً
2020-04-19
نتائج خمسة أيام لبيع الخبز بالبطاقة الإلكترونية.. خفّض الازدحام وسرّع الاستلام وحدّ من المتاجرة به على الطرقات-فيديو
2020-04-19
رياضة
اتفاق مبدئي على استكمال الدوري الإسباني لكرة القدم
2020-04-19
لاعبو روما يمتنعون عن تقاضي رواتبهم
2020-04-19
الاتحاد الافريقي لكرة القدم يؤجل نهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية بسبب كورونا
2020-04-19
الدوري الأمريكي لكرة القدم يمدد تعليق المنافسات حتى الثامن من حزيران المقبل
2020-04-18
إلغاء مسابقات الشباب بكرة القدم في إيطاليا بسبب فيروس كورونا
2020-04-17
الاتحاد الإسباني: فرق المربع الذهبي ستتأهل لدوري الأبطال لو ألغي الموسم
2020-04-17
الاتحاد الأمريكي للتنس: من غير المرجح إقامة أمريكا المفتوحة دون جماهير
2020-04-16
اقتصاد
تراجع سعر برميل الخام الأميركي بنحو 20 بالمئة في السوق الآسيوية
2020-04-20
وحدة إنتاجية جديدة لشركة وسيم بالقرداحة تؤمن أكثر من مئة فرصة عمل-فيديو
2020-04-19
الدين العام الأمريكي سيبلغ مستويات قياسية لم يعرفها منذ الحرب العالمية الثانية
2020-04-19
السورية للتجارة بحلب تسير 12 سيارة جوالة لبيع المواد التموينية بموجب البطاقة الإلكترونية
2020-04-18
حلج 12300 طن من الأقطان المحبوبة في محلج الفداء
2020-04-18
زراعة القنيطرة.. توزيع خلايا لتربية النحل على عدد من المربين الذين تضرروا جراء الإرهاب
2020-04-18
أكثر من 154 ألف طن تقديرات إنتاج محصول القمح في أراضي الغاب بحماة
2020-04-18
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صواريخ وأجهزة بث فضائي وأسلحة غربية وأمريكية من مخلفات الإرهابيين بريفي القنيطرة ودمشق
2020-04-20
أسلحة غربية وأمريكية
صواريخ
مخلفات الإرهابيين
2020-04-20
najwa
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صواريخ وأجهزة بث فضائي وأسلحة غربية وأمريكية من مخلفات الإرهابيين بريفي القنيطرة ودمشق
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وزير تركي سابق يؤكد ضرورة رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية المفروضة على سورية
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