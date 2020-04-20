SCS-NET

صواريخ وأجهزة بث فضائي وأسلحة غربية وأمريكية من مخلفات الإرهابيين بريفي القنيطرة ودمشق

انظر ايضاً

الجيش يعثر على مقرات وورش لتصنيع السلاح ومواد كيميائية سامة من مخلفات الإرهابيين في ريف حلب الغربي

﻿

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved