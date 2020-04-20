صواريخ وأجهزة بث فضائي وأسلحة غربية وأمريكية من مخلفات الإرهابيين بريفي القنيطرة ودمشق

القنيطرة-سانا

خلال عمليات استكمال تطهير المناطق التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب بريفي دمشق والقنيطرة عثرت الجهات المختصة على صواريخ وأسلحة غربية وأمريكية الصنع من مخلفات الإرهابيين.

وأفاد مراسل سانا بأن الجهات المختصة واصلت عمليات تمشيط المناطق التي طهرها الجيش من الإرهاب في ريفي القنيطرة ودمشق الجنوبي الغربي لرفع مخلفات الإرهابيين من العبوات الناسفة والألغام وعثرت على صواريخ وأسلحة وذخائر من بينها صناعة غربية وأمريكية.

وأشار المراسل إلى أن من بين المضبوطات صواريخ مضادة للدبابات “مالوتكا” وقذائف “آر بي جي” وبنادق ورشاشات غربية وأمريكية الصنع وقنابل يدوية إضافة إلى أجهزة بث فضائي واتصالات سلكية ولاسلكية وأدوية ومعدات وأجهزة طبية وعدد من السيارات المسروقة.

وعثرت الجهات المختصة بالتعاون مع وحدات الجيش خلال الأشهر الماضية على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة بعضها إسرائيلية وأمريكية المنشأ وأدوية وسيارات شحن كبيرة وسيارات إسعاف غربية الصنع في ريفي دمشق والقنيطرة ما يعكس حجم الدعم اللوجستي والتسليحي للتنظيمات الإرهابية من الدول الداعمة والراعية لإرهابها.