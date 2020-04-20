سلاح الجو العراقي يقضي على 13 إرهابياً في محافظة صلاح الدين

بغداد-سانا

قضى سلاح الجو العراقي على 13 إرهابياً ودمر أوكارا لهم في محافظة صلاح الدين شمال شرق بغداد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن نائب قائد عمليات صلاح الدين اللواء الركن جاسم محمد قوله إن “العمليات الجوية جاءت بعد معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بوجود عناصر لعصابات داعش الإرهابية” مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن القضاء على 13 إرهابيا وتدمير عدد من أوكارهم.

من جهة ثانية أعلن مصدر أمني عراقي أن التفجير الإرهابي بعبوة ناسفة الذي استهدف أمس آلية عسكرية في ناحية بني سعد جنوب غرب بعقوبة في محافظة ديالى والهجوم الذي نفذه إرهابيون من تنظيم داعش بعد التفجير أسفرا عن مقتل جندي عراقي وإصابة أربعة آخرين.

وكانت قوات الأمن العراقية قتلت أمس متزعما في تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة كركوك شمال العراق.