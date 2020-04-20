الحرارة توالي ارتفاعها مع فرصة لهطل أمطار متفرقة فوق المناطق الشرقية والجزيرة

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 6 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع فرصة ضعيفة لأمطار متفرقة خلال ساعات المساء فوق أجزاء من المناطق الشرقية والجزيرة وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتتجاوز معدلاتها بنحو 3 إلى 7 درجات مئوية ويكون الجو حارا نسبيا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…