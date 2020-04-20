الإصابات بفيروس كورونا تتخطى عتبة المئة ألف في أميركا اللاتينية

مونتيفيديو-سانا

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في أميركا اللاتينية حتى مساء أمس عتبة المئة ألف إصابة اضافة إلى نحو 5 آلاف وفاة.

ووفق إحصائية لوكالة فرانس برس تستند إلى أرقام رسمية بلغ إجمالي عدد الإصابات أمس في مجموعة دول أميركا اللاتينية 100952 إاصابة فيما بلغت الوفيات 4942.

وسجلت البرازيل التي يبلغ عدد سكانها 210 ملايين نسمة العدد الأكبر من الإصابات ب 38654 اصابة و2462 وفاة على الرغم من أن الخبراء يعتقدون بأن عدد الإصابات أكبر بكثير من الرقم المعلن بالنظر الى قلة الفحوص التي أجريت.

وأصدر صندوق النقد الدولي الخميس الماضي تحذيراً شديداً حول النتائج التي ستترتب عن انتشار الوباء في المنطقة قائلا إنها تواجه أسوأ ركود منذ الخمسينيات مع تقدير انكماش النمو بمعدل 2ر5 بالمئة هذا العام.