مقتل 16 شخصاً على الأقل في حادث إطلاق النار شرق كندا

مونتريال-سانا

أعلنت السلطات الكندية مقتل 16 شخصاً على الأقل بينهم شرطية في حادث إطلاق النار العشوائي الذي وقع شرق كندا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بريندا لوكي المسؤولة الوطنية في شرطة الخيالة الملكية الكندية قولها إن أحدث حصيلة لضحايا الهجوم الذي وقع ليل السبت الماضي في نوفا سكوتيا الريفية بلغت 16 قتيلا على الأقل بينهم شرطية من الخيالة الملكية وإصابة شرطي آخر بجروح.

من جانبه أشار المتحدث باسم الشرطة كريس ويذر إلى أن “البحث عن المشتبه به انتهى بعد تحديد مكانه وأستطيع أن أؤكد أنه قد مات”.

وبينت الشرطة أن المشتبه بارتكابه الجرائم يدعى غابريال وورتمان 51 عاما وقد بدأت بمطاردته منذ ليل السبت بعد تلقيها بلاغات عن سماع أصوات طلقات نارية في بلدة بورتابيك الصغيرة على بعد 100 كيلومتر من هاليفاكس ويعكف التحقيق على كشف دوافعه.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى سقوط أكثر من عشرة قتلى في أسوأ عملية إطلاق نار تشهدها كندا منذ عقود.