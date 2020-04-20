المركز الوطني للزلازل: تسجيل هزة أرضية شدتها 3 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق 10 كيلومترات الساعة 48ر1 صباحاً بالتوقيت المحلي حدد مركزها على مسافة 33 كيلومتراً عن شاطئ مدينة اللاذقية