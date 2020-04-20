المركز الوطني للزلازل: تسجيل هزة أرضية شدتها 3 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق 10 كيلومترات الساعة 48ر1 صباحاً بالتوقيت المحلي حدد مركزها على مسافة 33 كيلومتراً عن شاطئ مدينة اللاذقية

الإثنين / 20 / 04 / 2020
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
بوردستان: ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاقات أستانا لحل الأزمة في سورية
2020-04-19
شخصيات عربية: الإجراءات الاقتصادية القسرية على سورية تناقض المفاهيم والشرائع الدولية والانسانية
2020-04-19
سورية حاضرة بمنافسات الأولمبياد الدولي للمعلوماتية عبر الإنترنت
2020-04-19
منتدى من أجل سورية في هنغاريا يدعو إلى رفع الحصار عن سورية
2020-04-19
سياسيان لبنانيان: الحصار الأمريكي ضد سورية جريمة بحق الإنسانية
2020-04-19
محللان روسيان: استمرار فرض الإجراءات الاقتصادية على سورية غير أخلاقي-فيديو
2020-04-19
باحثون إسبان يستنكرون الإجراءات القسرية المفروضة على سورية
2020-04-18
محليات
تجهيز وسائل نقل لتأمين المواطنين المسافرين إلى المحافظات يومي الاثنين والثلاثاء
2020-04-19
الإدارة المحلية: استئناف تقديم الخدمات العقارية جزئياً وتدريجياً
2020-04-19
نتائج خمسة أيام لبيع الخبز بالبطاقة الإلكترونية.. خفّض الازدحام وسرّع الاستلام وحدّ من المتاجرة به على الطرقات-فيديو
2020-04-19
الحرارة تتجاوز معدلاتها والجو غائم جزئياً بشكل عام
2020-04-19
السورية للتجارة بالسويداء تسير 3 سيارات محملة بالخضار لبيعها للمواطنين بسعر التكلفة
2020-04-19
حملة توعوية لكلية الفنون الجميلة في السويداء للتصدي لفيروس كورونا
2020-04-19
السورية للتجارة بدرعا.. الخضار من المنتج إلى المستهلك
2020-04-19
رياضة
اتفاق مبدئي على استكمال الدوري الإسباني لكرة القدم
2020-04-19
لاعبو روما يمتنعون عن تقاضي رواتبهم
2020-04-19
الاتحاد الافريقي لكرة القدم يؤجل نهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية بسبب كورونا
2020-04-19
الدوري الأمريكي لكرة القدم يمدد تعليق المنافسات حتى الثامن من حزيران المقبل
2020-04-18
إلغاء مسابقات الشباب بكرة القدم في إيطاليا بسبب فيروس كورونا
2020-04-17
الاتحاد الإسباني: فرق المربع الذهبي ستتأهل لدوري الأبطال لو ألغي الموسم
2020-04-17
الاتحاد الأمريكي للتنس: من غير المرجح إقامة أمريكا المفتوحة دون جماهير
2020-04-16
اقتصاد
وحدة إنتاجية جديدة لشركة وسيم بالقرداحة تؤمن أكثر من مئة فرصة عمل-فيديو
2020-04-19
الدين العام الأمريكي سيبلغ مستويات قياسية لم يعرفها منذ الحرب العالمية الثانية
2020-04-19
السورية للتجارة بحلب تسير 12 سيارة جوالة لبيع المواد التموينية بموجب البطاقة الإلكترونية
2020-04-18
حلج 12300 طن من الأقطان المحبوبة في محلج الفداء
2020-04-18
زراعة القنيطرة.. توزيع خلايا لتربية النحل على عدد من المربين الذين تضرروا جراء الإرهاب
2020-04-18
أكثر من 154 ألف طن تقديرات إنتاج محصول القمح في أراضي الغاب بحماة
2020-04-18
زيادة الطاقة الإنتاجية في منشآت حسياء الصناعية لتأمين حاجة السوق في ظل الالتزام بإجراءات التصدي لكورونا
2020-04-18
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
تسجيل إصابة جديدة ووفاة بفيروس كورونا في سورية
بتكليف من الرئيس الأسد.. الوزير عزام ينقل التهاني لرؤساء الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي بعيد الفصح المجيد
الحرس الثوري الإيراني: رحيل الأمريكيين من جنوب غرب آسيا السبيل الوحيد لتعزيز الأمن في المنطقة
الطوائف المسيحية في سورية التي تتبع التقويم الشرقي تحتفل بعيد الفصح المجيد بإقامة الصلوات والقداديس دون حضور مصلين
قرار السماح بتنقل المواطنين بين المحافظات يومي الإثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع فقط
الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا: حظر التجوال منذ بداية رمضان من السابعة والنصف مساء حتى السادسة صباحاً
أهالي عدد من قرى ريف القامشلي يعترضون رتل آليات عسكرية أمريكية ويجبرونها على العودة
وفاة أكثر من 154188 وإصابة مليونين و250 ألفاً بفيروس كورونا في العالم
قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين يعززون نقاطهم في رأس العين بريف الحسكة
المركز الوطني للزلازل: تسجيل هزة أرضية شدتها 3 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق 10 كيلومترات الساعة 48ر1 صباحاً بالتوقيت المحلي حدد مركزها على مسافة 33 كيلومتراً عن شاطئ مدينة اللاذقية
2020-04-20
2020-04-20
kamel
سابق
نتائج خمسة أيام لبيع الخبز بالبطاقة الإلكترونية.. خفّض الازدحام وسرّع الاستلام وحدّ من المتاجرة به على الطرقات
انظر ايضاً
نتائج خمسة أيام لبيع الخبز بالبطاقة الإلكترونية.. خفّض الازدحام وسرّع الاستلام وحدّ من المتاجرة به على الطرقات
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved