أكثر من 164 ألف وفاة بكورونا في العالم

باريس-سانا

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 164016 شخصا في العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي.

ووفقا لحصيلة تعدها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية تم تشخيص أكثر من مليونين و363210 إصابات رسميا في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء مشيرة إلى أن هذا العدد لا يعكس “سوى جزء من عدد المصابين فعليا” إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلب رعاية في المستشفى ومن بين المصابين تعافى ما لا يقل عن525200 شخص.

ومنذ التعداد الذي اجري بالأمس تم تسجيل 6476 وفاة جديدة و72873 إصابة إضافية حول العالم.

والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات في 24 ساعة هي الولايات المتحدة 2926 وبريطانيا 596 وإيطاليا 433.

والولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة نهاية شباط الماضي هي الدولة الأكثر تضررا جراء الوباء سواء من حيث عدد الوفيات أم عدد الإصابات.

ومن الدول الأكثر تضررا بعد الولايات المتحدة إيطاليا مع 23660 وفاة من أصل 178972 إصابة ثم إسبانيا مع 20453 وفاة من أصل 195944 إصابة وفرنسا

مع 19718 وفاة من أصل 152894 إصابة والمملكة المتحدة مع 16060 وفاة من أصل 120067 إصابة وبلغت الوفيات في أوروبا 103255 حالة من أصل مليون و170258 إصابة.