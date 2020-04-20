وفيات فيروس كورونا تتجاوز الـ 200 حالة في موسكو

موسكو-سانا

أعلن مركز مكافحة فيروس كورونا في روسيا أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو بلغ 204 بعد تسجيل 28 حالة جديدة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المركز قوله إن أعمار المتوفين الـ 28 تتراوح بين 44 و98 عاما مشيرا إلى أنه تم التشخيص لديهم جميعا بالالتهاب الرئوي الذي سببه الفيروس إلى جانب أمراض مزمنة عانى معظمهم منها ارتفاع ضغط الدم ومشكلات الكلى والسكري وأمراض القلب والانسداد الرئوي والتهاب القصبات.

وأمس كانت أعداد الوفيات الجديدة في موسكو عند مستوى 28 حالة أيضا وفي وقت سابق اليوم قال المركز إن حصيلة الإصابات في العاصمة ارتفعت بواقع 3750 حالة وبلغت 24323 مشيرا إلى أن 85 بالمئة من المصابين أعمارهم دون الـ 65.

وفي عموم روسيا أصيب بالفيروس إجمالا أكثر من 8ر42 ألف شخص تعافى منهم أكثر من 2ر3 آلاف مريض.