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طيران العدوان السعودي يشن 30 غارة على مناطق بمأرب والجوف في اليمن

2020-04-19

صنعاء- سانا

شن طيران العدوان السعودي 30 غارة على مناطق متفرقة بمحافظتي مأرب والجوف في اليمن خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن طيران العدوان استهدف بعشر غارات مديرية خب والشعف بالجوف وشن 17 غارة على مديرية مجزر وثلاث غارات على مديرية صرواح بمأرب.

واستشهدت مواطنة يمنية أمس بنيران مرتزقة العدوان السعودي فى محافظة تعز جنوب غرب اليمن.

كما واصلت قوى العدوان السعودي خرق اتفاق وقف إطلاق النار فى محافظة الحديدة وقصفت قرية الشجن فى أطراف مدينة الدريهمى المحاصرة بقذائف الدبابات.

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