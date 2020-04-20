بكين تعيد فتح 30 بالمئة من مواقعها السياحية الكبيرة

بكين- سانا

أعلنت بلدية بكين إعادة فتح 73 موقعا سياحيا كبيرا أي مانسبته 7ر30 بالمئة من إجمالي هذه المواقع في العاصمة مع انحسار تفشي فيروس كورونا الجديد كوفيد 19.

ونقلت شينخوا عن مكتب بلدية بكين للثقافة والسياحة قوله في بيان إن مواقع السور العظيم موتيانيوي وسيماتي وبادالينغ من بين المواقع التي سيتم إعادة فتحها للزوار مشيرة إلى إن جميع هذه المواقع تعد منتجعات مفتوحة ذات مناظر طبيعية خلابة وفقا لمتطلبات المكتب وذلك في اطار خطته لإعادة فتح المواقع السياحية.

بدوره قال جين لين شنغ نائب رئيس شركة السياحة المائية في المدينة إن المواقع السياحية التي ستستأنف عملها يتعين عليها ألا تستقبل أكثر من 30 بالمئة من الحد الأقصى لعدد الزوار في الوقت الفعلى وألا تستقبل أكثر من 30 بالمئة من قدرتها اليومية لاستقبال الزوار.