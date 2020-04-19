اتفاق مبدئي على استكمال الدوري الإسباني لكرة القدم

مدريد-سانا

أعلنت السلطات الإسبانية اليوم أنه تم التوصل إلى اتفاق “من حيث المبدأ”على استكمال مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن المسؤولين بالمجلس الوطني للرياضة والاتحاد الإسبانى لكرة القدم ورابطة الليغا اجتمعوا اليوم لمدة 8 ساعات لتحديد مستقبل البطولة.

وأضافت أن جميع الأطراف عملت معا من أجل تحقيق هدفهم الرئيسي وهو استكمال موسم الليغا مؤكدة أنه تم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ بهذا الخصوص.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرر في آذار الماضي وقف مسابقة الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.