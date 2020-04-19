بوردستان: ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاقات أستانا لحل الأزمة في سورية

طهران-سانا

أكد العميد أحمد رضا بوردستان رئيس مركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية في الجيش الإيراني ضرورة التزام جميع الأطراف ولا سيما الدول المتورطة بالحرب على سورية باتفاقات أستانا لحل الأزمة في سورية وإعادة الأمن والاستقرار إلى كامل أراضيها.

وأشار بوردستان في حديث لقناة العالم الإخبارية اليوم إلى أن الوضع في سورية يسير نحو الاستقرار بفضل التفاف الشعب السوري حول جيشه وما تشهده سورية من إعادة إعمار بجهود أبنائها لما خربه الإرهاب خلال الحرب التي شنت عليها منذ أكثر من تسع سنوات.

وطالب بوردستان الدول الداعمة للإرهاب والمتورطة بالحرب على سورية بالالتزام بما تم التوصل إليه من اتفاقات في استانا وتفاهمات بخصوص الوضع في سورية ولا سيما المتعلقة ببعض المناطق التي توجد فيها تنظيمات إرهابية تدار من الخارج بهدف إعادة الأمن والاستقرار إلى كامل الأراضي السورية “وبنسبة مئة بالمئة”.

ويواصل النظام التركي دعم مرتزقته من الإرهابيين ولا سيما في إدلب وعدم التزامه بالاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها بشأن الوضع هناك والتي تؤكد على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة مكافحة الإرهاب فيها حتى القضاء عليه بشكل نهائي كما تواصل قوات هذا النظام والقوات الأمريكية احتلال أجزاء من الأراضي السورية.

وجدد بوردستان التأكيد على أن الوجود الاستشاري الإيراني في سورية جاء بطلب رسمي من حكومتها “وطالما تطلب منا الحكومة السورية البقاء سنبقى وحينما تطلب منا العودة إلى الوطن سنعود” .