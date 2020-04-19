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سورية حاضرة بمنافسات الأولمبياد الدولي للمعلوماتية عبر الإنترنت

2020-04-19

دمشق-سانا

بمشاركة سورية أقيمت اليوم منافسات الأولمبياد الدولي للمعلوماتية الذي نظمته سنغافورة عبر الانترنت بمشاركة 489 طالبا وطالبة من 41 دولة.

وضم الفريق السوري المشارك 23 طالباً وطالبة توزعوا على مختلف المحافظات كما يقول مدير المكتب الإعلامي في هيئة التميز والإبداع مالك حمود في تصريح لسانا مبيناً أن المنافسات استمرت أربع ساعات بالتوقيت نفسه في الدول المشاركة وبالارتباط الإلكتروني المباشر بينهم وبين اللجنة العلمية المشرفة في سنغافورة للتواصل والاستفسار.

وأوضح حمود أن كل طالب شارك من منزله في المنافسات التي تضمنت مجموعة من المسائل التي تتطلب مقدرة عالية على التحليل والتفكير المنطقي في مجال الخوارزميات والبرمجة وباللغة الإنكليزية، مبيناً أن كل مسألة هي عبارة عن نص من الحياة الواقعية وعلى الطالب اختيار أو ابتكار الخوارزمية المناسبة للحل وهناك مسائل تحتاج إلى خمس أو ست خوارزميات لحلها.

ولفت حمود إلى أن سنغافورة نظمت هذه المسابقة لاستثمار وقت الطلاب وتقديم الفائدة العلمية والخبرة لهم في ظل حظر التنقل والإجراءات الاحترازية المتخذة في دول العالم للتصدي لفيروس كورونا.

يذكر أن فرق الأولمبياد العلمي السوري حققت 39 إنجازاً في المنافسات الدولية والعالمية لعام 2019 توزعت بين ميداليات فضية وبرونزية وشهادات تقدير.

هيلانه الهندي

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