الحرارة تتجاوز معدلاتها والجو غائم جزئياً بشكل عام

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة غداً ارتفاعها التدريجي لتتجاوز معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لأمطار متفرقة خلال ساعات المساء فوق أجزاء من المناطق الشرقية والجزيرة وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

دمشق 28-15

المنطقة الجنوبية 28-15

المرتفعات الجبلية 22-9

المنطقة الوسطى 29-14

المنطقة الساحلية 26-17

المنطقة الشمالية 28-14

منطقة الجزيرة 29-13

المنطقة الشرقية 32-18

منطقة البادية 30-14.